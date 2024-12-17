Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане

Сначала он вынес брендовое украшение, а затем золото

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Сотрудники полиции задержали 35-летнего квартирного вора, жителя Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жетiсу

Потерпевшая, проживая летом в Алматы у родственников, стала жертвой преступления.

Как стало известно, подозреваемый воспользовался моментом, когда женщина покинула квартиру, сделал дубликат ключей и выехал в Талдыкорган для совершения кражи. Убедившись, что дома никого нет, он проник в квартиру, похитил золотые изделия марки Cartier и норковую шапку.

«Однако это было только началом. Получив краденое, подозреваемый сдал золотое изделие в ломбард. Но из-за нехватки нужной суммы для покрытия долгов он вновь вернулся в квартиру. На этот раз объектами его преступления стали золотые кольца и серьги», – рассказали в ДП.

В ходе расследования полиция установила личность злоумышленника. Как оказалось, мужчина пошёл на преступление из-за материальных трудностей.

Подозреваемый заключён под стражу, следствие по делу продолжается, добавили в полиции.