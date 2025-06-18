16 июня в столицу Казахстана прибыла китайская делегация во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе состоявшихся переговоров, отметил символичность визита, совпавшего с днём рождения Председателя КНР, и пожелал высокому гостю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в государственной деятельности

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Китаем, включая расширение торговли, укрепление стратегического партнёрства, взаимные интересы в транспортной, энергетической и инфраструктурной сферах. Особо была подчеркнута важность укрепления культурно гуманитарных связей.

По итогам переговоров подписали 24 документа, среди которых — соглашения в области энергетики, аэрокосмической промышленности, цифровых технологий, таможенного администрирования, сельского хозяйства, электронной торговли и туризма. Стороны также договорились о взаимодействии в вопросах защиты интеллектуальной собственности, здравоохранения, науки, медиа и межрегиональных связей. Подписаны документы о поощрении и защите инвестиций, а также о техническом и экономическом сотрудничестве.

В этот же день стартовал форум «Power Central Asia + China», собравший на одной площадке представителей правительств, бизнеса и крупнейших энергетических компаний центральноазиатского региона. Форум был организован благодаря инициативе Министерства энергетики РК совместно с Ассоциацией по содействию инфраструктурному и инновационному развитию (АСИИР), он прошел в преддверии саммита «Центральная Азия – Китай» и послужил продолжением стратегического диалога между странами.

Главная задача форума — превратить политические договорённости в реальные проекты. Казахстан делает ставку на технологичную и устойчивую энергетику: в числе приоритетных проектов — модернизация Шымкентского НПЗ, строительство нового завода по выпуску карбамида в Актюбинской области и запуск солнечной электростанции «Сауран» с накопителями энергии. Отдельное внимание было уделено водородной энергетике, гидроаккумулирующим станциям и новым подходам в газовой инфраструктуре. Эти шаги должны укрепить внутреннюю энергетическую безопасность и расширить экспортный потенциал РК.

China Development Bank, один из крупнейших финансовых институтов КНР, будет участвовать в финансировании проектов Казахстана и откроет кредитную линию в размере $1 млрд. А такие технологические гиганты, как PowerChina, Huawei и Longi, не просто намерены инвестировать, но и локализовать производство, создать исследовательские центры и внедрить цифровые решения. Форум стал не только местом подписания договоров, но и площадкой для живого диалога с участием госорганов.

17 июня состоялось главное событие визита - второй международный саммит «Центральная Азия – Китай». Впервые он прошёл на территории Казахстана и собрал представителей шести стран Центральной Азии, китайскую делегацию во главе с председателем КНР Си Цзиньпином, международные энергетические компании, профильные министерства, инвесторов и экспертов. Саммит стал площадкой для обсуждения вопросов энергетики, инфраструктуры, экологии и технологического взаимодействия.

Среди ключевых документов, подписанных в рамках саммита, хотелось бы выделить Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР, направленный на совместную реализацию проектов в сфере зелёной энергетики. Подписаны соглашения о строительстве солнечных и ветровых электростанций, об энергосбережении, а также о передаче технологий по накоплению энергии.

Инициатива «Один пояс — один путь», предложенная Китаем в 2013 году, за последние 10 лет изменила торгово-экономическую карту региона. Центральная Азия, особенно Казахстан, стала важным звеном в этой стратегии. Торговля КНР со странами региона выросла с $46 млрд в 2013 году до $89 млрд в 2023 году (данные China Customs).

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Казахстан считает Китай ключевым партнёром в развитии устойчивой и высокотехнологичной энергетики. Наши страны связывает не только география, но и стратегическое доверие». Глава государства объявил о запуске механизма долгосрочной координации энергетических проектов в формате ЦА–КНР, а также предложил создать «Региональный центр энергетической устойчивости» с участием профильных институтов обеих сторон.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил: «Центральная Азия — это пространство, где Китай будет строить энергетическое будущее на основе равенства, открытости и инноваций». Он особо акцентировал важность синергии между инициативой «Один пояс — один путь» и региональными программами декарбонизации. Также он подверг критике односторонние меры и протекционизм, подчеркнув важность открытости и справедливого сотрудничества.

Центральноазиатский хаб в партнерстве с Китаем

Логистический хаб

• 65% рост грузоперевозок Китай-Европа через Казахстан (2022-2024)

• 8 млн тонн грузов ежегодно

• 500 000 контейнеров годовая мощность порта Коктерек

Энергетическое партнерство

• 20 млн тонн нефти в год по трубопроводу Атасу-Алашанькоу

• $2 млрд китайских инвестиций в ВИЭ до 2026 года

• 30% доля ВИЭ в энергобалансе к 2030 году

Экономическое влияние

• $12 млрд китайских инвестиций в экономику Казахстана

• 45+ проектов в рамках инициативы «Один пояс - один путь»

• 3-е место среди стран ЦА по объему торговли с Китаем

Если предыдущие десятилетия центральноазиатского сотрудничества с КНР были в основном про нефть, газ и строительство труб, то теперь произошел явный сдвиг в сторону «умной энергии» — накопителей, цифровизации распределения, энергоэффективности.

Культурная интеграция и технологические проекты

В рамках саммита был представлен проект онлайн-платформы литературного обмена, на которой будут публиковаться переводы произведений китайской и казахской классики. Также заключено соглашение о стажировках студентов технических вузов ЦА в научных парках Китая.

Стороны подписали два новых документа, направленных на развитие партнёрства в научно-технической и навигационной сферах. Одним из них стало второе Соглашение о технико-экономическом сотрудничестве между правительствами Казахстана и Китая. Оно продолжает договорённости, достигнутые в июле 2024 года. Документ предусматривает предоставление Китаем гранта в размере 100 млн юаней. Средства планируется направить на развитие исследовательской и образовательной инфраструктуры: строительство астрономических объектов, центров обработки спутниковых данных и подготовки кадров в высокотехнологичных сферах.

Также подписан меморандум о сотрудничестве в сфере спутниковой навигации. Он заключён между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР. Документ касается взаимодействия в использовании китайской системы BeiDou.Такие технологии могут применяться в логистике, сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях, усиливая технический потенциал Казахстана.

На фоне роста сейсмической активности, в южных регионах Казахстана поднимался вопрос надёжности энергетических объектов. Было предложено создать Центр мониторинга сейсмических рисков при КазНИГИ с участием китайского Института геофизики. Первые проекты стартуют в Шымкенте и Таразе.

Главные итоги визита китайской делегации

Китайская сторона выразила готовность инвестировать в углубление переработки нефти и внедрение экологически чистых технологий, это позволит увеличить мощность переработки и повысить качество выпускаемых нефтепродуктов. Договорённость о строительстве новой трансграничной ЛЭП, связывающей юг Казахстана с западными регионами Китая, критически важна для сбалансированного распределения энергии в условиях роста потребления в регионе.

Новые инвестиции на $15 млрд в инфраструктуру и энергетику: Китай подтвердил планы по масштабным вложениям в регион:

• $7 млрд – транспортные коридоры (ЖД, логистические хабы)

• $5 млрд – энергетика (газ, нефть, ВИЭ)

• $3 млрд – цифровизация и «умные города»

Туркменистан и Узбекистан увеличат поставки:

• Подписано соглашение о строительстве 4-й нитки газопровода «Центральная Азия – Китай» (дополнительные 15 млрд куб м газа в год с 2027года).

• Узбекистан договорился о новом СП с Sinopec для разработки месторождений в Кашкадарье.

Утверждён план развития «Срединного коридора» (Китай – Казахстан – Каспий – Европа):

• Ускорение транзита (с 14 до 10 дней за счёт цифровизации таможни).

• Новая ветка Узбекистан–Кыргызстан–Китай (начало строительства запланировано в 2026 году).

В рамках саммита была представлена совместная инициатива по продвижению классических китайских цитат на местные языки, запущены медиа проекты для молодёжи. В свою очередь, казахстанская сторона предложила расширить программы обмена студентами, культурные фестивали и даже цифровые платформы для художественного перевода (на основе отчета Confucius Institute Headquarters).

По итогам Саммита лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ закрепляет политическую и экономическую основу отношений между сторонами и направлен на долгосрочное стратегическое партнёрство.

Согласно договору, стороны обязуются:

• уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга,

• не вступать в союзы, направленные против других стран-участниц,

• регулярно проводить политические консультации,

• развивать сотрудничество в торговле, энергетике, науке, безопасности и культуре,

• совместно бороться с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и незаконной миграцией.

Отдельное внимание уделяется укреплению доверия в сфере обороны, а также взаимодействию в рамках международных организаций. Договор заключён на неопределённый срок и может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с уведомлением за 12 месяцев.

Также лидеры стран подписали Астанинскую декларацию, где основными положениями стали:

• Гарантии суверенитета и безопасности

• Политическая координация

• Экономическое и технологическое сотрудничество

• Борьба с общими угрозами

• Оборонное доверие

• Международное взаимодействие

Мероприятие активно освещалось международными СМИ. По оценке Международного энергетического агентства, саммит стал важным примером институционального диалога КНР и ЦА, охватывающего не только поставки ресурсов, но и устойчивое развитие.

Профессор Ян Вэй из Шанхайского энергетического университета отметил в колонке для China.org: «Казахстан подаёт пример, как можно совместить экспортные амбиции с экологической ответственностью. Это новая модель партнёрства — от сырья к инновациям».

Саммит «Центральная Азия - Китай» продемонстрировал, что энергетика — лишь одна из тем, за которой стоит гораздо более широкий процесс. Это новый формат регионального сотрудничества.