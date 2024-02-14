Чаганский фонтан

Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Фонтан, бьющий из старой коллекторной трубы, проложенной в Уральске по руслу Чагана, засняли горожане в минувшие выходные.

скрин из видео в соцсетях

Струя высотой около метра выкидывала воду прямо на лед, привлекая внимание любопытных жителей областного центра. Соцсети запестрели вопросами: откуда в коллекторе вода, насколько она безопасна для реки и ее обитателей?

Как прокомментировал факт «фонтана среди зимы» представитель коммунального предприятия ТОО «Батыс су арнасы», коллектор более 20 лет не эксплуатируется, труба закрыта с двух сторон. Зато рядом проходит магистраль, снабжающая один из микрорайонов Уральска питьевой водой.

Из-за неоднократных утечек на водопроводе происходит затопление недействующего коллектора. В данный момент утечка устранена. На этом участке на постоянной основе производится забор воды для анализа в лабораториях предприятия и департамента экологии области. По результатам четырех последних исследований превышения допустимых норм загрязняющих веществ не выявлено.

Это не первый случай за нынешнюю зиму, когда коллектор привлекает внимание горожан. Руководитель областного департамента экологии Мурат Ермеккалиев подтвердил, что аналогичная ситуация возникала в декабре прошлого года. Тогда был сделан анализ воды, взятой выше места утечки, ниже по течению и в самой трубе. Загрязнения не установлено. Вместе с тем коммунальному предприятию рекомендовано демонтировать трубу. В этот раз рекомендацию повторили.

Представитель ведомства также отметил, что никакого резкого запаха сточных вод на месте утечки не наблюдалось, результаты анализа воды, взятой на исследование в минувшие выходные, будут готовы до конца недели.

Видео прежней утечки выложено 22 декабря 2023 года, на следующий день пресс-служба коммунального предприятия сообщила о том, что на одной из городских улиц обрушился свод канализационного коллектора диаметром 700 мм, в результате чего образовалась яма.

В воскресенье на коллекторе диаметром 1 000 мм, отводящем сточные воды от КНС-1 до канализационных очистных сооружений, произошла авария. Будем надеяться, что это совпадение, хотя эффект сообщающихся сосудов пусть и недействующего коллектора и водопроводной магистрали настораживает.

#уральск #экология #фонтан #Чаган #коллекторная труба

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