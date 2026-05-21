Курбан айт - 2026: Где можно совершать жертвоприношение в Астане

В Астане определили специальные площадки для проведения обряда жертвоприношения в дни Курбан айта, который в этом году пройдет с 27 по 29 мая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Как сообщили на брифинге в Службе коммуникаций, праздничный «Айт намазы» состоится 27 мая в 06:00 утра во всех мечетях города.



Обряд жертвоприношения будет проводиться ежедневно с 07:00 до 18:00 часов только в официально утвержденных местах.



Для этого в столице определены пять специализированных площадок:

Район Байқоңыр:

рынок «Шанхай» — шоссе Алаш, 34/6;



рынок «Баракат» — улица А 369, 10;



рынок «Жайлау» — шоссе Алаш, улица Ц 313;



крестьянское хозяйство «Шаушен» — шоссе Алаш, 136Б.



Район Алматы:

мясной цех «Ет-Хан» — жилой массив Железнодорожный, улица Ақжар, 20.



Проведение обряда жертвоприношения вне специально определённых мест не допускается.



В преддверии праздника жителей призвали соблюдать санитарно-эпидемиологические и ветеринарные требования. Специалисты рекомендуют приобретать мясо только в проверенных местах, обращать внимание на условия хранения продукции, а также соблюдать правила личной гигиены и санитарной безопасности.



Кроме того, отходы убоя необходимо утилизировать в установленном порядке - выбрасывать их в контейнеры для твердых бытовых отходов запрещается.