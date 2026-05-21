Курбан айт - 2026: Где можно совершать жертвоприношение в Астане

Столица

В Астане определили специальные площадки для проведения обряда жертвоприношения в дни Курбан айта, который в этом году пройдет с 27 по 29 мая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили на брифинге в Службе коммуникаций, праздничный «Айт намазы» состоится 27 мая в 06:00 утра во всех мечетях города.

Обряд жертвоприношения будет проводиться ежедневно с 07:00 до 18:00 часов только в официально утвержденных местах.

Для этого в столице определены пять специализированных площадок:
Район Байқоңыр:
рынок «Шанхай» — шоссе Алаш, 34/6;

рынок «Баракат» — улица А 369, 10;

рынок «Жайлау» — шоссе Алаш, улица Ц 313;

крестьянское хозяйство «Шаушен» — шоссе Алаш, 136Б.

Район Алматы:
мясной цех «Ет-Хан» — жилой массив Железнодорожный, улица Ақжар, 20.

Проведение обряда жертвоприношения вне специально определённых мест не допускается.

В преддверии праздника жителей призвали соблюдать санитарно-эпидемиологические и ветеринарные требования. Специалисты рекомендуют приобретать мясо только в проверенных местах, обращать внимание на условия хранения продукции, а также соблюдать правила личной гигиены и санитарной безопасности.

Кроме того, отходы убоя необходимо утилизировать в установленном порядке - выбрасывать их в контейнеры для твердых бытовых отходов запрещается.

#Астана #Курбан айт #жертвоприношение

