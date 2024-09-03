Часть носового ограждения обрушилась на «Титанике»

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Британский трансатлантический пароход «Титаник» лишился 15-футовой части металлических поручней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Нос корабля можно увидеть в сцене из фильма 1997 года, где Джек ощущает себя «королем мира» и держит Роуз над носом корабля», — указывается в материале.

Издание отмечает, что экспедиция к месту крушения 29 июля выявила значительные изменения в силуэте судна. Компания RMS Titanic Inc, обладающая эксклюзивными правами на подъем предметов с «Титаника», подтвердила, что в ограждении левого борта образовался зазор около 15 футов (4,6 м).

3D-сканирование показало: часть носовой секции полностью обрушилась на морское дно. Это свидетельствует о том, что корабль продолжает разрушаться под воздействием морской среды, уточняет Sky News.

Кроме того, на дне океана специалисты также обнаружили бронзовую статую римской богини Дианы, высота которой составляет около 60 см.

В ночь на 15 апреля 1912 года, во время своего первого рейса, «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул в Атлантическом океане. Останки парохода покоятся на глубине 3 750 м. Обломки были обнаружены экспедицией Роберта Балларда в 1985 году.

Ранее в этом году, 27 апреля, на аукционе продали золотые карманные часы, принадлежавшие самому богатому человеку на затонувшем в 1912 году «Титанике» Джону Джейкобу Астору IV. Стоимость украшения составила рекордные £1,175 млн (более $1,4 млн).

До этого, 25 марта, сообщалось, что дверь из фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона, на которой в конце картины спаслась героиня Кейт Уинслет, была продана на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» за $718,8 тыс.