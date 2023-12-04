Машины штрафников ставили на частную платную стоянку в Алматинской области

В Алматинской области задержанные за административные правонарушения автомобили незаконно водворялись на частную стоянку, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Прокуратура Алматинской области выявила факт незаконного взимания денег за хранение автомобилей на территории штрафстоянки в Енбекшиказахском районе.

Согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан. Гособвинители установили, что на территории Енбекшиказахского района с 2000-х годов отсутствует государственная штрафстоянка.

«Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспорт участников дорожного движения на частную штрафстоянку, которая долгое время функционирует незаконно и взимает за сутки 1500-2000 тенге без каких-либо правоустанавливающих документов и договоров с местным исполнительным органом», — говорится в официальном сообщении.

После вмешательства прокуратуры приняты меры по организации специальной бесплатной стоянки, тем самым защищены права граждан.

В данное время госорган принимает меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои автомобили своевременно из-за скопления задолженности, добавили в областной прокуратуре.