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Происшествия
Человеческий скелет нашли в камере теплосети в Петропавловске

Человеческий скелет нашли в камере теплосети в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

20 сентября в Петропавловске в тепловой камере теплосети в районе пересечения улиц Амангельды и Брусиловского работники бригады ТОО "Петропавловские тепловые сети" обнаружили скелетированный труп человека без признаков насильственной смерти.

Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР. Назначены экспертизы.

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