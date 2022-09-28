Человеческий скелет нашли в камере теплосети в Петропавловске

Человеческий скелет нашли в камере теплосети в городе Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

20 сентября в Петропавловске в тепловой камере теплосети в районе пересечения улиц Амангельды и Брусиловского работники бригады ТОО "Петропавловские тепловые сети" обнаружили скелетированный труп человека без признаков насильственной смерти.

Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР. Назначены экспертизы.