Человечеству стать человечнее

В Костанайском госуниверситете им. А. Байтурсынова прошло собрание общественности области под председательством акима региона Нуралы Садуакасова и заместителя председателя Ассамб­леи народа Казахстана, депутата Сената Парламента РК Анатолия Башмакова в поддержку международного проекта G-Global, инициированного Президентом Нурсултаном Назарбаевым. В мероприятии приняли участие сенаторы Хусаин Валиев и Женис Нургалиев.

Политологи, экономисты, ученые, руководители государственных органов, представители общественных объединений, бизнеса, неправительственных организаций, студенческой молодежи обсудили вопросы и возможные пути реализации международного проекта, а также участие общественности в его продвижении.

Большинство выступивших сошлись во мнении, что глобализация же привела мир не к смешению цивилизаций, воззрений и культур, а, наоборот, к их поляризации и столкновениям. Проблема состоит в том, что людям недостает толерантности. Человечеству не хватает человечности! И фактически происходят столкновения не разных культур, а подлинной культуры и бескультурья, цивилизованности и невежества - вне зависимости от национальностей и гражданства.

Идея Нурсултана Назарбаева, основанная на реальном опыте построения толерантного общества в Казахстане, представляется многим экспертам прорывным проектом, предлагающим решение мирового общественно-политического кризиса, повлекшего за собой и экономические, и экологические проблемы. Это решение - с позиций не только холодного ума, но и горячего сердца. По результатам собрания была принята резолюция по поддержке и дальнейшему продвижению мегапроекта G-Global, который объединяет главные международные инициативы Республики Казахстан.

Своеобразным продолжением собрания стало участие сенаторов в открытии кафедры «Ассамблея народа Казахстана» в Костанайском инженерно-экономическом университете им. М. Дулатова. Основными целями ее создания стали реализация государственной национальной политики и воспитание студенческого сообщества - воспитание в том самом духе толерантности, который помогает народу Казахстана избегать общественно-политических потрясений, происходящих в других государствах, в том числе географически, исторически и этнически близких. Этот дух не возникает «из ничего», его нужно прививать и поддерживать. До образования кафедры этим занимался в университете студенческий клуб «Малая Ассамблея». Теперь дело ставится более основательно. Кафедра будет заниматься приглашением в университет представителей АНК, этнокультурных центров для чтения лекций и встреч со студенческой молодежью для разъяснения различных аспектов деятельности ассамблеи, разработки соответствующих пособий по научным основам толерантности.

Эта кафедра - первая в своем роде на Костанайщине и одна из первых в Казахстане. Участники ее «освящения» высказали уверенность в том, что подобные институты будут в скором времени образованы во многих учебных заведениях. Ибо жизнь показала: только учить - этого еще недостаточно, надо и воспитывать.

Валерий ВЕДЕНКО,

Костанай,

vedenko@kazpravda.kz