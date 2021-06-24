Человек-легенда

Мы хотим рассказать о незаурядной личности, которая может служить эталоном мужества и стойкости как для нынешнего, так и для последующих поколений. Наш герой – ветеран Великой Отечественной войны, а также органов государственной безопасности Абдыгали Каймолдин.

Он родился в 1921 году в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области в крестьянской семье. Детство у него было нелегким, домашнее хозяйство фактически все было на нем.

Абдыгали Каймолдин мечтал стать учителем. Но случилась война, и профессию выбирать не пришлось. В 1941 году его, как и многих ребят, окончивших десять классов, отправили на фронт. В Семипалатинске была сформирована 105-я дивизия, в составе которой Абдыгали Каймолдин с другими новобранцами был направлен в город Усть-Каменогорск. После – в город Джамбул, а далее – в Гороховецкий лагерь Горьковской области. Оттуда он попал на Сталинградский фронт, где получил первое боевое крещение. Сначала в качестве подносчика снарядов, а затем – самого заряжающего.

В сентябре 1942 года во время ожесточенных боев под Сталинградом, как вспоминает сам ветеран, исход битвы был уже очевиден, судя по наступательной тактике советской армии. Немного позже сталинградцы с радостью восприняли известие о пленении немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса вместе со своим штабом и 6-й армией. Это был кульминационный момент грандиозной битвы на Волге, которая стала переломом в ходе Отечественной войны. Абдыгали Каймолдин к тому моменту был тяжело ранен и три месяца пролежал в прифронтовом госпитале. Поправившись, вновь пошел в бой.

Всего за военные годы Абдыгали Каймолдин был ранен четыре раза, но каждый раз просился обратно на фронт. Принимал участие в боях по освобождению Харькова, воевал в составе Первого Украинского, Третьего Белорусского, Прибалтийского фронтов. Всю войну служил в артиллерии в составе так называемой дивизии прорыва, которую отправляли на самые трудные участки перед пехотой.

Следуя воспоминаниям ветерана, во время боя приходилось идти вперед, несмотря на убитых товарищей, помогать раненым, прикрывая их от пуль. Особенно ему запомнилась Восточно-Прусская операция, которая проводилась войсками Второго и Третьего белорусских фронтов, частью сил Первого Прибалтийского фронта. Перейдя в наступление и прорвав вражескую оборону, они взяли город Инстербург (ныне Черняховск в Калининградской области России), где тогда еще молодой Абдыгали Каймолдин впервые увидел Балтийское море.

В апреле 1945 года войска Третье­го Белорусского фронта при содействии Краснознаменного Балтийского флота провели Кенигсбергскую наступательную операцию, вынудив гарнизон крепости сложить оружие. Напоминание об этом событии для Абдыгали Каймолдина – медаль «За взятие Кенигсберга». К слову, наград у ветерана по пальцам и не пересчитать. Это и орден Красной Звезды, и орден Отечественной войны, и медаль «За боевые заслуги», а также ряд юбилейных и трудовых медалей. Всего – 37 наград.

Вернувшись в 1946 году домой, Абдыгали Каймолдин решил продолжить служение Родине в родных пенатах. В 1947 году он был уже призван на службу в Семипалатинском испытательном полигоне, где обеспечивал охрану стратегического секретного объекта в составе отдела контрразведки СМЕРШ НКВД. Данное подразделение дислоцировалось в городе Курчатове и непосредственно подчинялось особому отделу Министерства госбезопас­ности в Москве. Осуществляя охрану закрытого объекта, Абдыгали Каймолдин прослужил там до 1955 года.

После службы в органах государственной безопасности он решил посвятить себя партийной работе. Сначала в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 год ветеран работал секретарем парткома совхоза «Турк­сиб», откуда ушел на заслуженный отдых. Однако после выхода на пенсию он еще три года работал секретарем партийной организации «Семпромстрой», после чего активно занялся общественной деятельностью, нацеленной на воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Абдыгали Каймолдин с удовольствием проводит встречи с молодежью, делясь своими воспоминаниями.

В свободное от общественной работы время писал и пишет мемуары, анализируя свою жизнь и те события, в которых довелось участвовать. Счастливый семьянин, воспитавший вместе со своей супругой 2 сыновей и 2 дочерей, имеет 9 внуков и 4 правнуков, радуется их успехам и достижениям.

Ежегодно на протяжении долгих лет в честь праздника Великой Победы аксакал получает множество теплых поздравлений и пожеланий от родных, близких, бывших коллег. Ведь в живых из доблестных ветеранов Великой Отечественной войны осталось совсем немного.

В преддверии юбилея пожелаем нашему ветерану здоровья, достатка сил и энергии для дальнейшего воспитания, привития высших ценностей новому поколению!

Ветеран органов национальной безопасности, полковник в отставке Васильев Алексей Владимирович:

– Нашего знаменитого ветерана мы ласково называем Абдығали аға. Это боевой офицер, который прошел трудные годы войны, участник сталинградских событий, попавший волей судьбы в самое жерло войны. Он всегда отличался своим боевым духом.

Абдығали аға – участник всех мероприятий и событий. Даже когда приболел, он поехал от нашего региона в столицу, чтобы участвовать в параде, посвященном Дню Победы. Человек, который прошел путь от рядового бойца, а сейчас он – подполковник запаса.

Ветеран органов национальной безопасности, полковник в отставке Александров Владимир Константинович:

– Я прослужил в органах 30 лет, с 1998 года на пенсии. У нас было много пенсионеров из числа тех, кто прошел ту страшную войну. И вот один сейчас живой остался – это Каймолдин Абеке. Мы все к нему с большим уважением относимся, любим и ценим. И всегда есть за что. Он сам человек с юмором, ему столько лет, а у него до сих пор живой ум. Он может анекдоты рассказывать, уместно шутить, не допуская плоскости юмора. В разговоре никогда никого не обидит. Он представляет именно то поколение наших отцов, учителей, наставников, которые учили нас умело и отважно защищать Родину.

