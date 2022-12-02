Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Происшествия
Дело зарегистрировано по статье 156 части 3 УК РК - нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения правил охраны труда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полицейских, в одном из строящихся ЖК города сорвался лифт и погиб человек.
Дело зарегистрировано по статье 156 части 3 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Факт расследуется сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района.
Обстоятельства устанавливаются.