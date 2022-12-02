Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы

Дело зарегистрировано по статье 156 части 3 УК РК - нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Полиция Алматы начала расследование по факту нарушения правил охраны труда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, в одном из строящихся ЖК города сорвался лифт и погиб человек.

Дело зарегистрировано по статье 156 части 3 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Факт расследуется сотрудниками отдела полиции при УП Алмалинского района.

Обстоятельства устанавливаются.