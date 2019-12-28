Чем отметится зима и когда ждать весны: какая погода ждет казахстанцев в 2020 году

Погода не редко вносит свои коррективы в жизнь человека. Летом дождливые выходные могут помешать поездке на природу, а зимой сильные метели способны создать экстремальные условия на дорогах и в отдаленных поселках. Хотим мы того или нет, но иногда нам приходится обращать внимание на предостережения синоптиков. Актуальные долгосрочные прогнозы предполагают в Казахстане достаточно теплую зиму, но с чуть холодным февралем, а также приход весны в срок. Корреспонденты Kazpravda.kz
решили выяснить, какая погода ждет казахстанцев в наступающем 2020 году.
Погода в последние дни 2019 года
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Середина декабря 2019 года была в Казахстане довольно теплой, поэтому вряд ли предстоящие зимние месяцы будут очень морозными. Согласно прогнозу синоптиков, практически во всех регионах страны погода будет в рамках климатических норм или теплее, чем обычно. Причем речь идет обо всем первом квартале, вплоть до марта 2020 года.
По данным сервиса "Яндекс. Погода", например, в Нур-Султане до самого конца года температура воздуха в дневные и ночные часы будет держаться в пределах минус 7-12°С.
Синоптики РГП "Казгидромет" провели свой анализ и также выявили, что в конце декабря (ближе к Новому году) на большей части Казахстана ожидается умеренно морозная погода. Согласно их прогнозу, на юго-западе страны ночью погода опустится до 10-20°С, днем до 5-10°С. А вот северо-восточную половину страны накроют холодные фронты – ночью до 20-35 °С и до 10-20 °С днем. Метеорологи связывают это с затоком холодных воздушных масс с районов Скандинавии.
Январь-февраль 2020 года
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Первый месяц 2020 года ожидается снежным. Осадки будут обусловлены частым прохождением по территории Казахстана циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов. Январь на большей части республики прогнозируется относительно теплым, но при этом не исключены дни с температурой воздуха ниже климатической нормы на 3-5°С.
В феврале температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется ниже нормы на 1-2°С. Синоптики объясняют это частым вторжением холодных воздушных масс с районов Карского моря и установлением Сибирского антициклона. При этом в юго-западной половине страны февраль предполагается практически без осадков. Осадки в пределах нормы ожидаются в северо-восточной половине страны.
Смена сезона, приход весны
Фото Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Наступление весны 2020 года в Казахстане ожидается в календарные сроки. Средняя температура воздуха в марте прогнозируется выше нормы на 1°С на большей части Казахстана, около нормы – на юге и юго-востоке страны. Количество осадков на большей части республики предполагается около нормы, в горных и предгорных районах юга и востока республики – больше нормы.
Примерно такая синоптическая картина ждет жителей Казахстана зимой-весной 2020 года. Конечно, информации не так много, как хотелось бы, но тут нужны пояснения. Специалисты РГП "Казгидромет" честно предупредили, что прогноз на столь долгий срок – штука не очень надежная и оправдывается в среднем на 60-65%. Но, тем не менее, общее представление о предстоящей погоде составить можно.
В представленном прогнозе не указано конкретных дат и температур – тут дело в отклонениях от климатической нормы. Никто не исключает резких оттепелей на несколько дней или столь же коротких суровых морозов. Эксперты отмечают, что такие скачки погоды весьма характерны для зим в эпоху глобального потепления. А вместе они как раз и могут составить норму. Главное, что очень затяжных и экстремальных холодов синоптики грядущей зимой не обещают.
Прогноз погоды по народным приметам
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Верить долгосрочному прогнозу от специалистов-синоптиков или нет – каждый решает сам для себя, но существуют еще и народные приметы, которым многие люди доверяют даже больше, чем сводке из метеоцентра.
Эксперты-метеорологи отмечают, что в вопросе погоды доверять можно двум народным приметам. Так, для прогнозирования погоды в краткосрочной перспективе можно использовать примету, касающуюся захода солнца: если солнце во время заката красное, то следующий день действительно окажется благоприятным с климатической точки зрения, а если оно белёсое, то на следующий день с большой вероятностью будут осадки (дожди, снег). Дело в том, что цвет солнечного диска зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который разделяет воздушные массы.
Вторая работающая примета, по словам экспертов, касается птиц. Если ласточки или любые другие маленькие птицы летают низко, то это обычно к осадкам. Это объясняется следующим образом: при высокой влажности воздуха у мелких насекомых намокают крылья. Поэтому ласточки вынуждены снижаться, чтобы добыть себе пищу.
Важно отметить, что глобальное изменение климата
серьезно влияет на народные приметы, касающиеся погоды. Поэтому они в последние годы сбываются на так часто, как раньше. Особенно если говорить о долгосрочных прогнозах. Когда приметы только возникали – зимы были более холодными, лето – не таким жарким, существовали яркие признаки повторяющейся погоды и стабильная цикличность, а сейчас из года в год наблюдаются различные аномалии. Многие локальные наблюдения, на которых основаны народные прогнозы, сегодня не учитывают произошедшие изменения в климате всей планеты.
Профессиональные синоптики
также сегодня могут с точностью до 99,9% предсказать погоду только на три дня вперед, а долгосрочные прогнозы погоды, как говорилось выше, оправдываются лишь на 60-65 %, в лучшем случае на 70%. К примеру, на протяжении долгого времени в народе считалось, что если в октябре стоит хорошая погода, а ноябрь выдался теплым, то жди суровой зимы. Если же в конце ноября – начале декабря прошли снегопады, то зима будет мягкой. Сегодня так категорично заявлять о погоде на будущее получается не всегда.
Конечно, бывает и так, что народные приметы, которые формировались на основании наблюдений за природой многие годы, действительно дают возможность составить более или менее точный прогноз, так как учитывают определенные природные закономерности. Например, пелена перистых облаков означает, что приходит теплый фронт и будут долгие осадки. Если на небе наблюдаются разнообразные красивые облака, то погода ухудшится. Эта примета, как говорят, действует на 100% на ближайшие сутки.
Если полностью довериться народным приметам, то на 2020 год применимы следующие: "Если лето дождливое, то зима будет суровой", "Если в октябре будет греметь гром, то зима будет короткой". Действительно, лето 2019 года было сухое и жаркое – значит зима в Казахстане в 2020 году будет мягкой, теплой и короткой.
Можно сказать, что народный прогноз пока совпадает с прогнозом специалистов РГП "Казгидромет", а там, как говорится, поживем – увидим.