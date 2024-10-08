Чем торгуют между собой Казахстан и Италия

Фото: Минторговли

В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Италией превысил $16 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Сообщается, что за год товарооборот между двумя странами увеличился на 7,8%, составив $16,1 млрд.

Экспорт из Казахстана достиг $14,8 млрд, а импорт — $1,2 млрд. За 8 месяцев 2024 года товарооборот вырос на 33% до $13,8 млрд, при этом казахстанский экспорт увеличился на 36% ($12,9 млрд.).

Основные драйверы роста: сырая нефть (+38,1%), уголь (+309,5 раз), семена льна (+$4,1 млн.), полимеры пропилена (+71,6 раз) и др.

Эти данные были озвучены в Милане в ходе форума «КАЗАХСТАН – ИТАЛИЯ: Торговые и инвестиционные возможности на пути в Казахстан», в которой принял участие министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.