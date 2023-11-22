Чем живешь, село?

Пилотный Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения» стартовал в Казахстане в конце прошлого года и призван за короткий срок обеспечить все села республики положенной медицинской инфраструктурой. Для Костанайской области он стал хорошей перспективой, ведь в 91 сельском населенном пункте региона объекты здравоохранения вообще отсутствуют.

В общей сложности до 2025 года в Костанайской области запланировано строительство 25 амбулаторно-поликлинических объектов, включающих в себя пять врачебных амбулаторий, 19 фельдшерско-акушерских пунктов и один медицинский пункт. При этом шесть из них введут в эксплуатацию уже к концу этого года, а остальные 19 – в 2024-м.

– Также до 2025 года запланированы модернизация и преобразование двух медицинских организаций Костанайской области – КГП «Аркалыкская региональная больница» и КГП «Житикаринская районная больница» в межрайонные многопрофильные учреждения с оснащением тяжелой медицинской техникой: МРТ, ангиографом и так далее. Кроме того, нацпрограмма предусматривает реализацию трехгодичного проекта по капитальному ремонту здания родильного дома КГП «Аркалыкская региональная больница», общая стоимость которого составляет порядка 1,2 миллиарда тенге, – сообщил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.