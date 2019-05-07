​Чем живет глубинка

Депутаты Мажилиса Парламента РК, члены фракции партии «Nur Otan» Байдильда Жылкышиев, Мухтар Ерман, Шавхат Утемисов провели весь день в сельской глубинке. Байдибекский район известен самым большим количеством многодетных семей в стране, что уже само по себе требует от органов местной исполнительной власти особого внимания к развитию социальной сферы и системы здравоохранения.

Байдибекцы специализируются на сельском хозяйстве. Растениеводство и животноводство – это те отрасли, которые обеспечивают достаток в домах местных жителей и казахстанцев, проживающих в других регионах страны. К примеру, тепличное хозяйство в селе Жамбыл производит 120 тонн огурцов и помидоров в год. Огород под пленкой позволяет собирать два урожая в год.

Бекет Тынысбаев организовал хозяйство 5 лет назад. Общая стои­мость проекта – 47 млн тенге. Примечательно, что в теплице используются современные технологии, заметно повышающие рентабельность земледелия. Руководитель хозяйства планирует увеличить число работников и обучить их современным технологиям.

Депутаты посетили тепличное хозяйство, поинтересовались у сельского предпринимателя, как идет сбыт урожая. Выяснилось, что овощи полностью реа­лизуют на внутреннем рынке, их охотно покупают местные жители. Экологически чистую продукцию также поставляют на рынки и в торговую сеть Шымкента и близлежащих регионов. В хозяйстве работают 12 человек, все они местные жители. Средняя заработная плата составляет от 75 до 80 тыс. тенге. В ближайших планах руководителя значится расширение хозяйства и увеличение числа работников.

В ходе поездки по Байдибекскому району мажилисмены ознакомились с ходом реализации поручений Елбасы, данных на XVIII съезде партии «Nur Otan». В частности, проинспектировали ход строительства новых школ. Программа поездки также включала встречу с государственными служащими и трудовыми коллективами, студенческой и рабочей молодежью.