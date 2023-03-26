Чемпион по единоборствам совершил суицид на глазах у всех в Атырау

Спортсмен покончил с собой в магазине, передает Кazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress .

Фото: Kazpravda.kz

Жуткие кадры появились в соцсетях: в магазине мужчина в неадекватном состоянии наносит себе удары ножом.

По предварительным данным, он находился под воздействием трамадола.

Прибывшие на место сотрудники полиции пытались остановить его, но было слишком поздно.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК “Доведение до самоубийства”. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По неофициальным данным, парень был чемпионом по единоборствам, а в момент трагедии находился под действием лекарственного препарата "Трамадол".