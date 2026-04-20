Чемпионат Казахстана по конным скачкам проходит в Кызылординской области

Сегодня на городском ипподроме Кызылорды прошел I отборочный этап чемпионата Казахстана по скачкам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

В главных состязаниях скакунов соревновались около 150 жокеев со всех регионов нашей страны по таким дисциплинам, как құнан-бәйге, топ-бәйге, аламан-бәйге, қолтума аламан бәйге.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ардак Зебешев, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Руслан Есеналин, вице-президент Федерации Бәйге Мурат Усербаев, первый вице-президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Дархан Сарсенов, руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Бахтияр Артаев.

Ардак Зебешев остановился на особой важности скачек в развитии национального спорта и пожелал жокеям удачи.

«В казахском понимании лошадь всегда считалась символом благородства. Поэтому скачки — это основа национального спорта, уходящая корнями в культурные традиции кочевого народа. Сегодня в Кызылодинской области около 30 тысяч спортсменов систематически занимаются национальными видами спорта и добиваются успехов на международных и республиканских соревнованиях. Среди них по казахской борьбе — Улан Рыскул, Максат Исагабылов, Нурым Салимгереев, Енбек Сактаганов, Руслан Темиржан, по тогызкумалаку — Бексултан Бостандыков, по алышу — Назерке Абилтаева, по кокпару — Медетбек Балгынбек, который впервые в истории региона показал исторический результат на чемпионате мира. В связи с этим, выражаю огромную благодарность всем тренерам, жокеям и любителям спорта, которые бережно хранят национальные традиции, доставшиеся нам в наследство от предков»,- сказал Ардак Темирханулы.

На мероприятии также выступили Руслан Бахыттыулы, Мурат Усербаев и Дархан Сарсенов.