Казахстан одержал вторую победу на юношеском чемпионате мира по хоккею

Юношеская команда Казахстана по хоккею провела второй матч на чемпионате мира в дивизионе IA, который проходит в Крынице (Польша), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: пресс-служба Федерации

Наша сборная сыграла с Польшей. Казахстанцы пропустили первыми, но затем ответили двумя голами.

Во втором периоде обе команды забросили по одной шайбе. В третьем отрезке наши хоккеисты устроили разгром и забросили семь безответных шайб, одержав победу со счетом 10:2.

Таким образом, Казахстан выиграл второй матч из двух. Ранее наша команда обыграла Венгрию (5:2).

Следующую игру подопечные Максима Худякова проведут против Украины 21 апреля. Начало матча в 19:00. 

 

Популярное

Все
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова
Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве
От мифов к фактам: Европейская неделя иммунизации проходит в Астане
Незаконное распространение личного видео пресекли в Актау
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Дожди, грозы и резкое похолодание: Казахстан окажется во власти циклона
Начинается пик метеорного потока Лирид
Контроль за ценами на продукты усилили в Астане
Съемные бараки, фиктивная прописка, трудовые нелегалы: навести порядок поручил Премьер
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Золотой хет-трик Берульцевой
Приблизить к международным стандартам
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Читайте также

Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турни…
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в …
Акмарал Ерекешева завоевала бронзу Кубка мира
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500

