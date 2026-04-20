Открытие летнего велосезона состоится в столице 25 апреля

Участники стартуют с кольцевой велодорожки по направлению Косшы и финишируют в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Ильинка (Үркер)

В Астане 25 апреля состоится официальное открытие летнего велосезона. Мероприятие проводится в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и принципа «Закон и порядок».

В честь открытия велосезона в столице пройдет велопробег. Его маршрут составит 21 километр. Участники стартуют с кольцевой велодорожки по направлению Косшы и финишируют в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Ильинка (Үркер).

Регистрация участников будет проходить в день мероприятия — 25 апреля с 07:30 до 09:00. Старт велопробега запланирован на 09:00.

По словам организаторов, количество участников ограничено до 700 человек.

«В этом году традиционное мероприятие проводится в рамках республиканских акций «Таза Қазақстан» и «Закон и порядок». Поскольку мероприятие проходит на территории парка, ограничений движения транспорта на городских улицах не будет. Принять участие могут все жители и гости столицы независимо от возраста. Участие бесплатное, необходимо лишь приехать со своим велосипедом. Количество участников ограничено до 700 человек. Это не просто велопробег, а важное мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, объединение общества и повышение экологической культуры», – отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева.

После завершения велопробега среди зарегистрированных участников будет проведена лотерея с розыгрышем ценных призов.