Фото: акимат Астаны

С 14 по 15 августа столица Казахстана станет ареной исторического события — здесь впервые пройдет чемпионат мира по «қазақ күресі» среди военнослужащих под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) — одной из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Чемпионат пройдет при поддержке столичного акимата и организован Спортивным комитетом Министерства обороны – Центральным спортивным клубом армии совместно с Министерством туризма и спорта. Ожидается участие представителей порядка 40 стран, что подтверждает растущую популярность национального вида спорта на международной арене.

Чемпионат станет важным шагом в развитии и продвижении «қазақ күресі» на мировой спортивной карте. Место проведения: Спортивный легкоатлетический комплекс «Qazaqstan», проспект Туран, 59.