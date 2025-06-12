ЧМ по баскетболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями стартовал в Астане

Спорт
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В столице Казахстана стартовал Чемпионат мира по баскетболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями Virtus World Basketball Championship Astana 2025.

Грандиозное спортивное событие проходит на базе двух локаций – в Триатлон-парке и во Дворце единоборств «Жекпе-Жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Торжественная церемония открытия Virtus World Basketball Championship Astana 2025 — мирового первенства по баскетболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями – состоялась в Триатлон-парке.

В нем принимают участие 180 спортсменов из 11 стран мира. Представлены команды из Казахстана, Израиля, Польши, Австралии, Италии, Испании, Японии, США, Франции, Венесуэлы и Португалии. По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Астаны, Игры проходят в форматах 3x3 и 5x5 среди мужских и женских команд. Иностранные гости отмечают высокий уровень проведения чемпионата, подчеркивая гостеприимство местных жителей.

По словам генерального секретаря международной федерации Virtus Барри Холмана, ему импонирует дружелюбная атмосфера в городе.

– Я впервые в Казахстане и в Астане. Очень рад быть здесь и счастлив, что ваша страна поддерживает наше соревнование. Мы остановились рядом с Ботаническим садом и каждое утро гуляем там. Сад и улицы очень чистые, воздух свежий: природа в Астане восхитительная. Ботанический сад, действительно, красивое и ухоженное место, где приятно начинать утро, – сказал Барри Холман.

Положительные эмоции выразила и спортсменка сборной Австралии по баскетболу Алисия Бэмблетт.

«Город очень красивый и чистый, с потрясающей архитектурой и доброжелательными людьми. Я постоянно наблюдаю, как развивается казахстанский спорт. Чемпионат мира по баскетболу проводится на высоком уровне и объединяет спортсменов со всего мира», — отметила она.

Отметим, что соревнования завершатся 21 июня. Каждый желающий может посетить их. Вход свободный.

#Астана #Спорт

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