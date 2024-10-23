Чемпионат мира по самбо проведут в Астане

Столица , Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

С 8 по 10 ноября в Астане состоится чемпионат мира по спортивному и боевому самбо, а также по самбо среди незрячих спортсменов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Турнир будет проходить во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В соревнованиях примут участие спортсмены из 80 стран.

6-7 ноября команды пройдут аккредитацию и заселятся в отели. Сборы начнутся в столице до начала соревнований – с 25 октября.

Главной особенностью этих соревнований является то, что в боевом самбо впервые будут состязаться женщины, также пройдут бои по самбо среди незрячих (категории SVI1 – тотально незрячих) спортсменов. Кроме того, чемпионат мира станет финальным отборочным турниром для участия во Всемирных играх 2025 года в Чэнду.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

- Спортивное самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

- Спортивное самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

- Боевое самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

- Боевое самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

- Самбо незрячих (мужчины, спортивный категории SVI1): 64 кг, 79 кг, 98 кг.

#столица #чемпионат мира #самбо

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