Чемпионат мира по самбо пройдет в Астане

Столица , Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В соревнованиях примут участие спортсмены из 80 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации самбо РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Чемпионат мира по самбо пройдет в Астане 8-10 ноября. Соревнования по спортивному и боевому самбо, а также по самбо среди незрячих спортсменов, состоятся во Дворце боевых искусств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

6-7 ноября команды пройдут аккредитацию и заселятся в отели. Сборы начнутся  в столице до начала соревнований  - с 25 октября. Тренировки и физическая подготовка, проверка бойцовских способностей спортсменов пройдут в Алматы за 1 месяц до начала чемпионата.

Главной особенностью этих соревнований является то, что в боевом самбо впервые будут состязаться женщины, а также пройдут соревнования по самбо среди незрячих (категории SVI1 – тотально незрячих) спортсменов.

Кроме того, чемпионат мира станет финальным отборочным турниром для участия во Всемирных играх 2025 года в Чэнду.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

Спортивное самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг Спортивное самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг , +80 кг.

Боевое самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.
Боевое самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг.

Самбо незрячих  (мужчины, спортивный категории SVI1): 64 кг, 79 кг, 98 кг.

#Астана #самбо #чемпаонат

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