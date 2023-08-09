Череп человека обнаружен в степи Мангистауской области (видео)

Полиция Мангистауской области проверяет видеозапись, распространившуюся в социальных сетях, на которой зафиксирован найденный в степи человеческий череп, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Мангистауской области.

Скриншот с видео instagram.com/p/CvmtL4ZoQWy/

«Видеозапись в данный момент тщательно проверяется и выясняется, когда и где была снята видеозапись, а также имеет ли отношение к Мангистауской области», – сообщили в полиции.

В комментариях пользователи предположили, что, судя по зубам, череп принадлежал молодому человеку. Также по версиям комментаторов, череп, скорее всего, принадлежит без вести пропавшему, по одной из версий, это мог быть чабан.

Ранее сообщалось о черепе, который нашли дети во время игры на улице в Усть-Каменогорске.

Ранее в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области начали досудебное расследование после обнаружения костных останков в Усть-Каменогорске.