Череп человека обнаружили дети в Усть-Каменогорске

Фото: sozmedia.kz

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили информацию о найденном детьми черепе на улице Усть-Каменогорска, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Местные СМИ и паблики облетела шокирующая фотография черепа, которую сделали дети. В полиции рассказали, что череп был найден на улице областного центра.

"Департамент полиции сообщает, что факт обнаружения костных останков в районе улицы Железнодорожная в Усть-Каменогорске зарегистрирован в установленном порядке. Начато досудебное расследование, в рамках которого будут проведены необходимые экспертизы и установлены все обстоятельства», – рассказали в департаменте.

На прошлой неделе сообщалось, что в Костанае на месте замены труб обнаружили скелетированные трупы.