Через казахстанскую станцию Алтынколь проследовал контейнерный поезд Китай – Казахстан – Турция

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Через железнодорожный пограничный переход Алтынколь – Хоргос успешно проследовал контейнерный поезд, отправленный из Китая в Турцию, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Синьхуа
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На станции Алтынколь контейнерный поезд был перегружен за 3 часа 10 минут вместо установленных нормативом 3 часа 55 минут. Перегруз 40-футовых контейнеров осуществлен в сухом порту СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" с помощью трех 50-тонных кранов и двух погрузчиков для работы с контейнерами.
В мае компания "Қазақстан темір жолы" и Урумчийская железная дорога достигли договоренности об организации работы по приоритетной передаче грузов на железнодорожных пограничных переходах.
Погранпереход Алтынколь – Хоргос ориентирован на пропуск контейнерного грузопотока. В целом наблюдается положительная динамика в развитии контейнерного транзита через станцию Алтынколь и сухой порт СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". В прошлом году через Алтынколь были пропущены 22 контейнерных поезда, за 7 месяцев этого года уже проследовал 51 контейнерный поезд. Если раньше транзитные составы курсировали в основном в направлении Узбекистана и Кыргызстана, то теперь будут следовать и по другим маршрутам.