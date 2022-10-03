"Черные старатели" добывали золотую руду в горах Жетысуской области

В горах Жетысуской области задержаны «черные старатели», занимавшиеся добычей золотой руды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в Аксуском районе, где 1 октября в горной местности близ села Баласаз местные полицейские задержали бригаду «черных старателей». Шестерых мужчин доставили в районный отдел полиции.

Предположительно, подозреваемые из Жамбылской области и города Алматы добывали золотую руду. Каких-либо разрешительных документов на свою деятельность они представить не смогли.

В этой связи полиция изъяла у мужчин автотранспорт (грузовик HOWO, экскаватор, УАЗ), а также оборудование: буры, электрогенератор (чабанка), перфоратор, специальные пики, холщовые мешки, юрты и палатки.

«Добытые ископаемые (различные камни и песок) оказались уже загружены в грузовик. Сейчас по факту назначены соответствующие экспертизы и возбуждено уголовное расследование, которое проводится по части 1 уголовной статьи «Самовольное пользование недрами», – сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП области Жетісу Баглан Рымжанов.