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Честно и прозрачно
Галина Вологодская

О политическом «ландшафте», форматах голосования и честных выборах шла речь на встрече главы Центризбиркома Нурлана Абдирова с молодежью в Усть-Каменогорске.

Восток страны стал 15-м по счету регионом в большом графике рабочих поездок Нурлана Абдирова, а также членов Центральной избирательной комиссии. Как подчерк­нул председатель ЦИК, встречи проводятся по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и призваны изучить палитру мнений об избирательном процессе, выслушать предложения «снизу». 
В Усть-Каменогорске представители ЦИК провели обучающие семинары для членов территориальных комиссий, а главное – встретились с общественностью и молодежью.
– Первая поездка состоялась в Кызылорду, – рассказал Нурлан Абдиров. – Я задал там студентам вопрос: «Кто придет на голосование?» Подняла руки примерно четверть. Вот такая позиция. Средний возраст казахстанцев – 31 год. Мы очень молодая страна, это наш колоссальный ресурс по сравнению со многими европейскими странами. Конечно, будущее за активными грамотными молодыми людьми.
По словам главы ЦИК, в ходе рабочих встреч поступило уже больше 400 обращений и предложений. Среди них есть интересные, особенно по формату голосования. Но немало также категоричных или невыполнимых. Например, в одном регионе выступили за стопроцентную смену членов всех областных и территориальных избиркомов. В другом – за присутствие в комиссиях представителей всех зарегистрированных партий. Но в республике 10 тыс. избирательных комиссий, в составе большинства политических объе­динений нет столько партийцев, особенно в сельской местности.
На каждой встрече, по словам Нурлана Мажитовича, обязательно звучит вопрос об электронном голосовании. Один блогер предложил голосовать, не выходя из дома, между делом, за чашкой чая или кофе. Ему тут же возразила общественница, заявив, что такие вопросы, которые влияют на судьбу страны, между делом не решают.
Восточно-казахстанские студенты поинтересовались у представителей ЦИК: где гарантия, что при электронном формате будут исключены манипуляции с голосами? Те честно признались: стопроцентной уверенности нет, еще никто не отменил челове­ческий фактор. Однако благодаря цифровым технологиям возможность вмешательства становится все ничтожней.
– В Жамбыле студент задал похожий вопрос, – рассказал Нурлан Мажитович. – При этом выяснилось, что сам он в выборах ни разу не участвовал, с нарушениями не сталкивался. Его же друзья с сожалением признали, что есть ребята, которых можно поднять всего одним постом в соцсетях. Они побегут, сами не зная куда. Могу сказать: большинство выступают за смешанный формат, чтобы можно было проголосовать как традиционным способом – с помощью бумажных бюллетеней, так и электронным.
Завершил встречу интерактивный опрос. Аудитории предложили с помощью QR-кода зайти онлайн на сайт ЦИК и ответить на вопросы. Откликнулись примерно 150 человек. В частности, они высказали мнение по предложению внедрить дистанционное электронное голосование, оценили возможность смены партийной принадлежности кандидатом, избранным по партийному спис­ку, выразили свою позицию об обязательном знании кандидатом в Президенты страны государственного языка.
– Основная задача Центризбиркома и нижестоящих избирательных органов – обеспечение прозрачности и открытости всех избирательных процессов в соответствии с законодательством, – заключил глава ЦИК.

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