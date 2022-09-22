Свежий выпуск Четкий курс на демократизацию 22 сентября 2022 г. 0:32 Гульмира Туканова, старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Предстоящие президентские выборы, которые, как стало известно, состоятся 20 ноября, изначально были продиктованы логикой конституционной реформы. Конституция страны была обновлена практически на треть, с чего и началась реализация объявленной Президентом политической трансформации страны. Проведение внеочередных выборов Главы государства, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов – необходимость. Без этого невозможен перезапуск данных политических институтов. С другой стороны, сложная геополитическая ситуация актуализирует запрос казахстанского общества на четкое стратегическое видение развития нашей страны. В этой связи выборы приобретают особое значение. Во-первых, они позволят объединить наше общество вокруг идеи демократической трансформации. Для каждого взрослого казахстанца выборы – это реализация права на участие в формировании политики, а также возможность проявить активную гражданскую позицию. Во-вторых, у политических объединений и их лидеров появится возможность в национальном масштабе представить свое видение развития страны, обсудить идеи и механизмы для улучшения жизни всех казахстанцев. Активные общественные объединения могут представить нестандартные концепции, новые подходы и решения. И наконец, именно сейчас выборы позволят нам закрепить курс на демократическое преобразование политических институтов и процедур во имя построения Справедливого Казахстана. Свою апробацию основные политические институты проходят через электоральные процессы. Таким образом, предстоящие выборы – это не только последовательная реализация политических реформ, но и возможность для консолидации казахстанского общества и обновления кредита доверия институтам власти в эти непростые исторические времена.