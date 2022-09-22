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Четкий курс на демократизацию
Гульмира Туканова, старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

Предстоящие президентские выборы, которые, как стало известно, состоятся 20 ноября, изначально были продиктованы логикой конституционной реформы.

Конституция страны была обновлена практически на треть, с чего и началась реализация объяв­ленной Президентом политической трансформации страны. Проведение внеочередных выборов Главы государства, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов – необходимость. Без этого невозможен перезапуск данных политических институтов.

С другой стороны, сложная гео­политическая ситуация актуализирует запрос казахстанского общества на четкое стратегичес­кое видение развития нашей страны. В этой связи выборы приобретают особое значение.

Во-первых, они позволят объе­динить наше общество вокруг идеи демократической транс­формации. Для каждого взрос­лого казахстанца выборы – это реализация права на участие в формировании политики, а также возможность проявить активную гражданскую позицию.

Во-вторых, у политических объединений и их лидеров поя­вится возможность в национальном масштабе представить свое видение развития страны, обсудить идеи и механизмы для улучшения жизни всех казах­станцев. Активные общественные объединения могут представить нестандартные концепции, новые подходы и решения.

И наконец, именно сейчас выборы позволят нам закрепить курс на демократическое преобразование политических институтов и процедур во имя построения Справедливого Казахстана. Свою апробацию основные политичес­кие институты проходят через электоральные процессы.

Таким образом, предстоящие выборы – это не только пос­ледовательная реализация политичес­ких реформ, но и возможность для консолидации казахстанского общества и обновления кредита доверия инс­титутам власти в эти непростые исторические времена.

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