Четкий курс на демократизацию

Предстоящие президентские выборы, которые, как стало известно, состоятся 20 ноября, изначально были продиктованы логикой конституционной реформы.

Конституция страны была обновлена практически на треть, с чего и началась реализация объяв­ленной Президентом политической трансформации страны. Проведение внеочередных выборов Главы государства, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов – необходимость. Без этого невозможен перезапуск данных политических институтов.

С другой стороны, сложная гео­политическая ситуация актуализирует запрос казахстанского общества на четкое стратегичес­кое видение развития нашей страны. В этой связи выборы приобретают особое значение.

Во-первых, они позволят объе­динить наше общество вокруг идеи демократической транс­формации. Для каждого взрос­лого казахстанца выборы – это реализация права на участие в формировании политики, а также возможность проявить активную гражданскую позицию.

Во-вторых, у политических объединений и их лидеров поя­вится возможность в национальном масштабе представить свое видение развития страны, обсудить идеи и механизмы для улучшения жизни всех казах­станцев. Активные общественные объединения могут представить нестандартные концепции, новые подходы и решения.

И наконец, именно сейчас выборы позволят нам закрепить курс на демократическое преобразование политических институтов и процедур во имя построения Справедливого Казахстана. Свою апробацию основные политичес­кие институты проходят через электоральные процессы.

Таким образом, предстоящие выборы – это не только пос­ледовательная реализация политичес­ких реформ, но и возможность для консолидации казахстанского общества и обновления кредита доверия инс­титутам власти в эти непростые исторические времена.