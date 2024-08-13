Четыре человека пострадали в ДТП в Кызылординской области

В результате происшествия один пассажир погиб, еще три человека были травмированы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

13 августа в Шиелийском районе Кызылординской области произошло ДТП с участием двух авто, в результате один человек погиб и трое получили травмы.

«По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее 7 августа на автодороге международного значения «Самара-Шымкент» произошло ДТП с участием грузовика МАN и Toyota Ipsum. В результате аварии водитель автомашины Toyota Ipsum и его 5 пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей.

По предварительным данным дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу.

В ДП Актюбинской области сообщили о проведении расследования по факту нарушения ПДД, повлекших смерть двух и более лиц. Подозреваемое лицо, водитель автомашины MAN, водворен в ИВС.