Смертельное ДТП в Актюбинской области: водитель авто водворен в ИВС

По факту аварии, произошедшей 7 августа, где погибло 8 человек, в том числе 5 детей, проводится судебное расследование, передает коррепондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ДП региона сообщили о проведении расследования по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть 2-х и более лиц. Подозреваемое лицо, водитель автомашины MAN, водворен в ИВС.

«Кроме того, департамент полиции начал досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего, где будет дана правовая оценка всем ответственным лицам», – проинформировали в полиции.

Назначены все необходимые экспертизы, добавили в департаменте полиции Актюбинской области.

Напомним, для детального выяснения обстоятельств ДТП, произошедшего сегодня на автодороге «Самара-Шымкент», по поручению акима региона создана рабочая группа.