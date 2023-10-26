Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай

Происшествия
1036
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Четверо детей погибли при пожаре в городе Аягозе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай

Фото: Kazpravda.kz

25 октября 2023 года в 10:49 в центр оперативного управления силами и средствами ДЧС поступил сигнал о задымлении в одном из частных домов города Аягоза.

На место тут же выехала бригада из 6 спасателей.

Как оказалось, в спальне дома горели мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров.

Пожарные локализовали горение в 11:10 и потушили в 11:24. Причина задымления устанавливается.

«В ходе тушения обнаружены тела четверых детей без признаков жизни.

Причина смерти устанавливается. Назначена соответствующая экспертиза. Полиция проводит расследование.

Членам семьи оказывается вся необходимая помощь.

Ситуация на контроле местного исполнительного органа», – проинформировали в акимате области.

#дети #область Абай #гибель #пожар #происшествие #Аягоз

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в …
Пять человек из одной семьи умерли от угарного газа в Шымке…
Урок не впрок: пять человек отравились из-за дезинфекции кл…
Мужчина скончался от удара в голову в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]