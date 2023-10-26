Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай

Четверо детей погибли при пожаре в городе Аягозе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай

Фото: Kazpravda.kz

25 октября 2023 года в 10:49 в центр оперативного управления силами и средствами ДЧС поступил сигнал о задымлении в одном из частных домов города Аягоза.

На место тут же выехала бригада из 6 спасателей.

Как оказалось, в спальне дома горели мебель и личные вещи на площади 20 квадратных метров.

Пожарные локализовали горение в 11:10 и потушили в 11:24. Причина задымления устанавливается.

«В ходе тушения обнаружены тела четверых детей без признаков жизни.

Причина смерти устанавливается. Назначена соответствующая экспертиза. Полиция проводит расследование.

Членам семьи оказывается вся необходимая помощь.

Ситуация на контроле местного исполнительного органа», – проинформировали в акимате области.