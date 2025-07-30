Четверо мужчин получили огнестрельные ранения в результате массовой драки в Жамбылской области

Закон и Порядок
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В административном центре Мойынкумского района Жамбылской области произошла стычка с участием группы неизвестных лиц, передает корреспондент  Kazpravda.kz

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Стало известно, что конфликт случился в вечернее время у одного из сельских магазинов. В ходе выяснения отношений разбирательства переросли в драку с применением оружия.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции области, в результате четверо участников потасовки были ранены и в срочном порядке доставлены в центральную районную больницу. По предварительным данным, пострадавшие получили ранения из травматического оружия.

Как отметила старший оперуполномоченный департамента полиции области Кундыз Бугенбаева, по данному факту возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых установлены, и в настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на их задержание. Начато расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.

 

 

#драка #Жамбылская область #ранения

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