​Четверть века космической славы

На пленарном заседании по вопросам перспектив развития космических исследований РК и космической экономики выступили вице-президент по науке АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Аэрокосмического комитета МИР РК Бауржан Бекмухамедов, вице-президент по космическим технологиям АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», летчик-космонавт РК, Халық қаһарманы Айдын Аимбетов, директор Института ДТОО «Институт ионосферы» профессор Жумабек Жантаев и другие.

Поздравляя присутствующих с торжественным событием, депутат Мажилиса Парламента РК Абай Тасбулатов отметил, что полет Тохтара Аубакирова прочно вошел в историю нашей республики, а его героическая биография стала примером для патриотического воспитания молодежи.

После подведения итогов конференции состоялся праздничный концерт с участием столичных артистов.

Максут ИРЖАНОВ

Внимание к проблемам граждан

45 тыс. жителей Актюбинской области удалось в течение восьми дней охватить проектом «Халықты қауіпсіздікпен қамтамасыз ету» («Обеспечение безопасности народа»).

Напомним, что по поручению Главы государства с 29 сентября в Актобе и ряде районов области работает группа более чем из 200 специалистов центральных государственных органов и ­экспертных сообществ. На состоявшемся расширенном заседании ее штаба с участием акима области Бердыбека Сапарбаева были рассмотрены промежуточные итоги деятельности.

Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко, за минувшие дни проведены личные приемы граждан, в том числе в прокуратуре, а также 829 различных мероприятий по содействию развитию бизнес-среды, решению социальных воп­росов граждан и другим направлениям. В общей сложности специа­листам удалось оказать реальную помощь 1 400 граж­данам, трудоустроить 16 человек.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Для поддержки НПО

В областном центре на базе ассоциации «Гражданский альянс Кызылординской области» заработал информационно-ресурсный центр для неправительственных организаций. Новая организационная структура призвана содействовать реализации социально значимых проектов НПО и в целом развитию «третьего сектора» в регионе.

По словам председателя ассоциации «Гражданский альянс Кызылординской области» Актокын Сунгур, вопрос о необходимости создания ИРЦ, который бы оказывал поддержку НПО, поднимался в Приаралье на протяжении многих лет. И его открытие, на которое прибыло множество представителей общественных объединений практически со всех районов Приаралья, наглядно продемонстрировало высокую значимость долгожданного события.

В информационно-ресурсном центре будут проводиться обучаю­щие семинары-тренинги. Также здесь можно получить консультационные и юридические услуги, а при необходимости воспользоваться оргтехникой и Интернетом, отметила А. Сунгур. Она подчеркнула, что НПО, у которых нет своего помещения, теперь смогут проводить мероприятия в ИРЦ, а сам центр станет диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов. Не скупились на теплые слова на торжественном открытии ИРЦ и председатель ОО «Байконур – за гражданские права» Марат Даулетбаев, руководитель ОО «Кокжиек» Айман Турбаева.

Юрий ЛИ

Читай и развивайся!

Возродить интерес к чтению книг и вернуть читателей в библио­теки призвано республиканское движение «Читающая нация». Старт ему в Центральной районной библиотеке Толебийского района дал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев, запустив акцию «Сельской библиотеке – инновации и технологии». Будучи сторонником популяризации обучения и чтения, а также массового вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, он считает, что и сельской молодежи необходимо дать возможность развиваться в ногу со временем. Н. Альтаев оснастил сельскую библиотеку современной мебелью и оргтехникой, обновил книжный фонд, пополнив его изданиями на трех языках, в том числе на аудионосителях. Среди них есть такие бестселлеры, которых сегодня нет даже в городских библиотеках. Меценат призвал всех бизнесменов Казахстана поддержать его инициативу и отметил, что необходимо постоянно пополнять фонды библиотек и знакомить читателей с трудами современных писателей.

Согласно Плану нации один из важнейших пунктов модернизации образовательного процесса в Казахстане – переход на трехъязычное образование. Библиотеки, где будет представлена литература на казахском, русском и английском языках, становятся важным проектом, который найдет поддержку у всех, кому не безразлично будущее подрастающего поколения.

Любовь ДОБРОТА

Интегрированный контроль

Вопросы поэтапной реализации Национальной стратегии интегрированного контроля туберкулеза в Казахстане на 2016–2025 годы обсудили участники расширенного совещания, состоявшегося в областном управлении здравоохранения. Перед медиками выступил директор Национального центра проблем туберкулеза Министерства здравоохранения и социального развития профессор Жумагали Исмаилов. Он отметил, что Казахстан принял собственную стратегию интегрированного контроля туберкулеза, обеспечивающую мультидисциплинарный подход, более эффективное проведение противоэпидемических мероприятий, снижающих риск заболевания больных с лекарственно устойчивой формой туберкулеза. По словам Ж. Исмаилова, профилактическая медицина должна стать основным инструментом предупреждения широко распространенного во всем мире инфекционного заболевания.

В стране продолжается внедрение инновационных экспресс-методов диагностики туберкулеза, усилены меры инфекционного контроля. Принятые меры позволят к 2019 году снизить заболеваемость населения туберкулезом до 57 на 100 тыс. населения. Благодаря реализации комплекса противотуберкулезных мероприятий за последние десять лет в Казахстане заболеваемость туберкулезом снизилась более чем в два раза, смертность – в пять раз.

Сауле ИСКАНДЕР