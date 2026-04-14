Отраслевые телеканалы телерадиокорпорации «Қазақстан» в новом сезоне обновили контентную политику и предлагают зрителям качественный и разнообразный контент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет информации МКИ

Так, на телеканале Qazsport можно увидеть прямые трансляции крупнейших спортивных соревнований мирового уровня для болельщиков. Канал работает в прямом эфире от 12 до 14 часов в сутки.

В ближайшее время зрителям будут представлены чемпионат мира по футболу, летние Азиатские игры и другие международные турниры.

Телеканал Abai TV подготовил к новому сезону 17 проектов. Среди них – программа «Қосалқа», направленная на популяризацию национальной музыки. Проект раскрывает особенности искусства кюя, знакомит с творчеством его представителей, а также возвращает к жизни старинные музыкальные произведения.

Также зрителям предложены проекты «Опера крупным планом», «Пока все вместе», «Өрнек» и «Пайым». Около 30% контента телеканала посвящено научной тематике. В частности – программы «Ғылым тілі», «Время науки» и «Ғылым жаңалықтары». Помимо этого, продолжение получат проекты «Сарасөз», «Үркер», «Ұмытпаймыз» и «Вечные ценности».

В числе новых проектов телеканала Balapan – анимационный сериал «Сұлтан Бейбарыс. Мысыр құпиялары», а также первый военно-патриотический мультсериал «Шекарашы балақай», подготовленный ко Дню защитника Отечества.

Кроме того, началась подготовка к ряду проектов, таких как «Әл-Фараби», «Экобек», «Теңгетай» и «Кел, балалар, оқылық!».