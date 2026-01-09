Четвертое заседание рабочей группы по парламентской реформе пройдет в Астане

Парламент
116

9 января под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоится очередное заседание Рабочей группы по Парламентской реформе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Parlaminst-mtqb.qr-pib.kz

Фото: parlaminst-mtqb.qr-pib.kz

На повестке дня планируется обсудить ряд актуальных вопросов, в том числе название и полномочия будущего однопалатного Парламента.

Напомним, что на предыдущих заседаниях были обсуждены квалификационные требования к депутатам, порядок их избрания, вопросы квотирования, а также ключевые аспекты законодательной функции будущего однопалатного Парламента.

#Парламент #реформы #рабочая группа

