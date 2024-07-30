Четыре человека стали жертвами мощных ливней в Китае

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В китайской провинции Хунань из-за ливней четыре человека погибли, трое числятся пропавшими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в сообщении Центрального телевидения Китая, с 26 июля в уезде Цзысин городского округа Чэньчжоу провинции Хунань прошли сильные ливни, вызванные влиянием тайфуна «Гаеми».

В настоящее время спасательные работы в уезде Цзысин продолжаются.

Ранее телеканал сообщал, что в результате оползня, вызванного паводком, в провинции Хунань погибли 15 человек.

25 июля, более 150 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Гаеми» и еще 3 199 человек эвакуировали с 733 рыболовецких судов.