Четыре человека утонуло за сутки в Казахстане

Купание в необорудованных местах привело к гибели 4 человек за истекшие сутки в разных регионах республики, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК .

Фото: Kazpravda.kz

За текущие сутки из-за купания в необорудованных для купания местах утонуло 4 человека,

из них один 12-летний ребенок в Атырауской области.

Большинство трагедий с гибелью детей связано с неумением плавать, купанием в неустановленных местах, несоблюдением правил безопасности на воде, а также оставлением детей без присмотра взрослых.