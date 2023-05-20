Четыре иностранца погибли в огненном ДТП с грузовиком в Атырау (видео)

В Атырау на трассе Доссор – Кульсары - Бейнеу столкнулись автомобиль Toyota Ipsum и КамАЗ, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Атырауской области

ДТП произошло на 133 км трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу.

В результате столкновения автомобиль Toyota загорелся.

Все четыре человека, находившиеся в салоне иномарки, погибли на месте. Легковой автомобиль сгорел полностью. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Два пассажира доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.

"Ведется работа по установлению личности погибших. Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено 10 протоколов. 8 из них - за превышение скорости и два за не пристегнутый ремень безопасности", - сказал командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов.