Четыре медали завоевал Казахстан на Кубке Азии по велоспорту на треке

В Таиланде завершился Кубок Азии по велоспорту на треке

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанские спортсмены отметились на нем четырьмя наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Максим Хорошавин финишировал третьим в индивидуальной гонке преследования. Также в его активе серебро в омниуме.

У женщин в индивидуальной гонке преследования Рината Султанова показала третий результат.

Алишер Жумакан поднялся на вторую ступень пьедестала в групповой гонке по очкам.