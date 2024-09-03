Четыре медали завоевал Казахстан на Кубке Азии по велоспорту на треке
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В Таиланде завершился Кубок Азии по велоспорту на треке
Казахстанские спортсмены отметились на нем четырьмя наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Максим Хорошавин финишировал третьим в индивидуальной гонке преследования. Также в его активе серебро в омниуме.
У женщин в индивидуальной гонке преследования Рината Султанова показала третий результат.
Алишер Жумакан поднялся на вторую ступень пьедестала в групповой гонке по очкам.