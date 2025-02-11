Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»

В частности, как отмечает председатель молодежного крыла «Жастар рухы» при партии «Amanat» Акерке Искандерова, посредством социальных сетей и различных цифровых платформ организуются информационные кампании и мероприятия, которые помогают школьникам и студентам понять важность экологической ответственности.

– Молодежное крыло «Жастар рухы» активно участвует в акции, организуя различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в практическую работу по улучшению экологической ситуации в стране: это, к примеру, посадка деревьев, уборка территорий. Такие акции способствуют не только осознанию важности экологии, но и прививают чувство ответственности за состояние окружающей среды, – говорит Акерке Искандерова. – Ведь формирование экологического мышления – это системная работа. Тут важно не просто говорить о важности инициатив, но и подкреплять все конкретными действиями.

С начала 2024 года молодежное крыло «Жас­тар рухы» организовало более 500 экологических мероприятий по Казахстану, в них приняли участие свыше 100 тыс. человек. Посажено около 4 тыс. деревьев, проведено более 100 субботников по очистке населенных пунктов, улиц и водных каналов.

В рамках инициативы уже на протяжении восьми месяцев члены партии «Amanat», депутаты и активисты «Жастар рухы» проводят еженедельную акцию «Таза бейсенбі». За это время около 50 тыс. человек собрали порядка 90 тыс. тонн мусора на набережных рек, в лесах, в промышленных зонах и вдоль дорог.

Одним из успешных мероприятий прошлого года стала роуд-эстафета «Таза Қазақстан». Члены молодежного крыла в рамках масштабной акции очистили от мусора территории вдоль автотрассы Астана – Алматы, включая придорожные стоянки и кемпинги. Общая протяженность участков составила 1 202 километра, они расположены на территории Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областей и города Алматы.

Кроме того, в отдаленных районах проводились приемы граждан с участием депутатов Мажилиса Парламента и членов партии, организовывались встречи с молодежью.

– Еще один важный для нас опыт – участие молодежного крыла «Жастар рухы» в оказании помощи во время паводков. Наши волонтеры восстанавливали дома, установили барьеры из 50 тысяч мешков с песком для предотвращения повторного затопления, обеспечивали горячим питанием около пяти тысяч сельских жителей и сотрудников служб ЧС, а также дос­тавляли продукты и необходимые средства в 30 пострадавших населенных пунктов, – рассказала Акерке Искандерова. – Совместно с сотрудниками ЧС активисты участвовали в эвакуации жителей из зон затопления. В филиалах партии «Amanat» по всей республике были открыты пункты приема гуманитарной помощи. Менее чем за месяц собрано около четырех тысяч тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены, строительных материалов.

Такие акции не только помогают сохранить природные ресурсы, помочь людям, но и учат бережному отношению к своей родной земле, считают лидеры мнений в молодежной среде.

– Те, кто хоть раз принял участие в таких мероприятиях, сами становятся послами идеи «Таза Қазақстан», вдохновляют других на ответственные поступки и осознанное потребление. В итоге создается новое поколение, которое воспринимает охрану природы как неотъемлемую часть своей жизни и социальной ответственности, – считает Акерке Искандерова. – Если мы хотим, чтобы граждане нашей страны жили в экологически чистой среде, дышали свежим воздухом, пили качест­венную воду и употребляли натуральные продукты, важно уже сейчас формировать экологическое сознание и культуру. И начинать эту работу нужно с себя.