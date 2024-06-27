Четырех подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области

Один из них был вовлечен в радикальную религиозную идеологию

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД задержали четырех казахстанцев, подозреваемых в пропаганде терроризма, сообщает Kazpravda.kz

По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где вероятно и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.