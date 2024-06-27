Четырех подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области

Один из них был вовлечен в радикальную религиозную идеологию
Сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с МВД задержали четырех казахстанцев, подозреваемых в пропаганде терроризма, сообщает Kazpravda.kz
По предварительным данным, один из фигурантов длительное время проживал за рубежом, где вероятно и был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.
«В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по части 1 и 2 статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – говорится в официальном сообщении.