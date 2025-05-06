Четырех религиозных радикалов задержали в Казахстане

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Один из них был ранее судим

Фото: КНБ

В апреле КНБ при координации органов прокуратуры в Астане, области Абай, Актюбинской и Туркестанской областях пресекли деятельность религиозных радикалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим.

«В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства. Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 УК РК», – говорится в сообщении.

Кроме того, по расследованным ранее КНБ уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении трех жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей. Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в социальных сетях и своем окружении.

#КНБ #задержание #религия #радикалы

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