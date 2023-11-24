Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

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Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: @motaz_azaiza

Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС вступило в силу в 7 часов утра (11:00 по времени Астаны). Об этом сообщает агенство Reuters.

Ожидается, что в ближайшее время из израильских тюрем будут выпущены несколько палестинцев в обмен на освобождение боевиками ХАМАС первой группы пленных израильтян.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС в пятницу, 24 ноября отпустит 39 палестинских заключенных.

Тем временем в Израиле заявили, что сразу по окончании четырехдневного гуманитарного перемирия наземная операция в Газе продолжится. Страна продолжит решать военные задачи в анклаве и не остановится, пока потенциал палестинского движения не будет уничтожен.

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