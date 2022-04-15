На чиновников в Атырауской области завели уголовное дело по подозрению во взяточничестве, сообщает Kazpravda.kz.

"Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и руководителя отдела данного ведомства, которые на системной основе получали взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, добавили в пресс-службе.