Численность диких животных сократилась на 73% за полвека

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Всего были проанализированы популяции почти 5,5 тысячи видов животных. В их число вошли как наземные, так и водные виды

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как заявили в Лондонском зоологическом обществе (ZSL) со ссылкой на данные научных журналов и другие источники, популяции диких животных с 1970 по 2020 год сократились на 73%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

По мнению специалистов, главной причиной сокращения численности диких животных является деятельность человека.

Наиболее сложная ситуация складывается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, отмечает ZSL. Здесь сокращение популяций за 50 лет достигло 95%.

«Мы оказались в опасной близости к критической точке для гибели природы и изменения климата», - заявил глава ZSL Мэттью Гулд.

Среди положительных моментов зоозащитники отмечают начало восстановления популяции горных горилл в Африке, а также ситуацию с численностью диких бизонов, которые ранее находились на грани полного исчезновения.

Лондонское зоологическое общество (The Zoological Society of London, ZSL) - научное общество зоологов Великобритании, исследующих животных и популяризующих сведения о них. Организация была основана в апреле 1826 года.

#животные #климат #исчезновение

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