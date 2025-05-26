Численность населения Кыргызстана превысила 7,3 млн человек

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Численность населения Кыргызстана в январе-марте 2025 года увеличилась на 26,4 тыс. человек, или на 0,4%, и на 1 апреля 2025 года составила 7 млн 308 тыс. человек, сообщается в материале Нацстаткома, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-марте 2025 года в органах ЗАГС зарегистрировано 31,8 тыс. новорожденных, или 17,7 на 1 000 населения (19,3 - в январе-марте 2024г.) и 8,4 тыс. умерших, или 4,7 на 1000 населения (4,8 - в январе-марте 2024 года).

В результате, естественный прирост населения составил 23,4 тыс. человек, или 13,0 на 1 000 населения (14,5 - в январе-марте 2024 года).

Наиболее высокий уровень естественного прироста населения в январе-марте 2025 года отмечался в Баткенской, Ошской, а также Джалал-Абадской областях, а наиболее низкий – в городе Бишкек и Иссык-Кульской области.

 

#население #Кыргызстан

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