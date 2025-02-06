Численность населения Турции в 2024 году превысила 85 млн

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Доля мужского населения составила 50,02 процента (42 853 110 человек), а доля женского населения - 49,98 процента (42 811 834 человека)

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Численность населения Турции в 2024 году выросла на 292 567 человек по сравнению с 2023 годом и составила 85 664 944 человека. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TÜİK), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

По данным TÜİK, численность населения страны в 2023 году составляла 85 372 377 человек.

Годовой коэффициент прироста населения на 1000 человек в 2023 году составлял 1,1 промилле, тогда как в 2024 году этот показатель увеличился до 3,4 промилле.

Если в 2023 году доля жителей административных центров провинций и уездов составляла 93 процента, то в 2024 году этот показатель вырос до 93,4 процента. Доля жителей сельской местности сократилась с 7 процентов до 6,6 процента.

Доля иностранцев, проживающих в Турции в 2024 году, сократилась на 89 996 человек по сравнению с предыдущим годом - до 1 480 547 человек. 48,3 процента этого населения приходится на мужчин и 51,7 процента — на женщин.

Иностранцы, имеющие визы или виды на жительство сроком менее 90 дней, в целях обучения, туризма, проведения научных исследований, а также сирийцы, находящиеся в стране со статусом временной защиты, в численность населения не включаются.

#Турция #население

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