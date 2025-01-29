Число детских суицидов в Японии достигло рекордного уровня
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Власти страны уже признали ситуацию критической
В Японии число самоубийств среди школьников достигло рекордного уровня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Согласно официальным данным информагентства Kyodo, в 2024 году в результате суицидов в стране погибли 527 учеников. Большинство случаев пришлось на школьников старших и средних классов.
При этом основными причинами для добровольного ухода из жизни стали буллинг и преследование в социальных сетях.
Власти страны уже признали ситуацию критической. Министерства образования и здравоохранения приступили к детальному анализу произошедшего и разработке мер для предотвращения новых трагедий.