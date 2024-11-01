Число погибших при наводнении в Валенсии превысило 150 человек

Европа , Происшествия
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Мадрид объявил трехдневный траур по погибшим

© AP Photo / Alberto Saiz

Число жертв проливных дождей и наводнений на юго-востоке Испании превысило 150, десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Почти все погибшие находились в Валенсии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Спасательные работы всё еще продолжаются, поэтому вероятно, что количество жертв возрастет, предупреждают власти страны. Для борьбы с последствиями стихии и помощи спасателям правительство отправило в пострадавший регион более тысячи военнослужащих. Они не перестают искать выживших и тела погибших.

Во вторник в некоторых районах на юго-востоке Испании за 8 часов выпала годовая норма осадков. Тысячи человек остались без питьевой воды и электричества, многие оказались вдалеке от своих домов из-за разбитых автомобилей и перекрытых дорог — шторм затронул более 150 из них.

Пострадали и фермы Валенсии: этот регион производит почти две трети цитрусовых в Испании и является одним из крупнейших экспортеров апельсинов.

Оппозиция уже обвинила правительство Испании в том, что система оповещения жителей сработала недостаточно быстро, а спасатели работали недостаточно эффективно.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал пострадавшим всевозможную помощь и призвал жителей Валенсии не покидать свои дома, так как ситуация может вновь ухудшиться.

Мадрид объявил трехдневный траур по погибшим.

Синоптики и метеорологи считают, что наводнение было во многом вызвано изменением климата.

#жертвы #Испания #наводнение #Валенсия

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