Число погибших при землетрясении в Марокко перевалило за 800

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 820, еще 672 пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото опубликованы очевидцами в соцсетях

Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 820, еще 672 человека ранены, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел сообщал о 632 жертвах, 329 раненых.

"Число погибших в результате землетрясения составляет 820, еще 672 человека ранены", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что 205 человек среди пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.